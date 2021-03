Protótipo de nave espacial da SpaceX volta a explodir na aterragem

A nave espacial Starship, protótipo da SpaceX, voltou a explodir hoje na aterragem, no sul do Texas, pela quarta vez desde dezembro de 2020.O presidente da SpaceX, Elon Musk, disse através da rede social Twitter que "algo relevante" aconteceu pouco depois da ignição dos motores para aterragem, mas que tal só será determinado em concreto depois de examinados os destroços.Musk, que lidera também a fabricante norte-americana de veículos elétricos Tesla, referiu que um dos três motores registou problemas no lançamento.Com humor, acrescentou que "pelo menos a cratera está onde deveria estar".Este foi o quarto lançamento do protótipo da nave espacial, de 50 metros de altura e em aço inoxidável. O objetivo do protótipo era atingir uma altitude de 10 quilómetros e regressar. Os três anteriores protótipos explodiram na aterragem ou pouco depois.O teste anterior foi o mais sucedido até ao momento, já que o Starship conseguiu aterrar, mas segundos depois explodiu.O lançamento esteve marcado para segunda-feira, a partir das instalações perto de Boca Chica, no Texas, mas foi reagendado para hoje por causa do atraso de um inspetor.