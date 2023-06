Prozis vai abrir fábrica de peúgas em Famalicão e criar 150 empregos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Nascido em Braga, a 1 de março de 1983, chegou a cursar Economia e não concluiu Filosofia. Depois das suas primeiras aventuras empresariais – a vender CD, roupa e a loja Sabores com Saúde –, casou-se aos 23 anos e criou a Prozis, recorrendo para o efeito aos 25 mil euros da venda do carro oferecido pelo seu pai. E foi assim que Miguel Milhão começou a construir uma empresa que, em pouco tempo, se tornou um colosso mundial no setor dos suplementos

