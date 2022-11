Qatar Airways quer regressar a Portugal mas deixou vazio para o Mundial

A Qatar Airways está em conversações com a ANA para retomar a operação em Portugal, que ficou suspensa em 2021 durante o período da pandemia. O Negócios sabe que a companhia aérea estatal do Qatar já manifestou interesse em recuperar as ligações de Lisboa com Doha, a capital do país, mas a falta de “slots” na Portela está a atrasar o processo.





