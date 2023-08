Quase metade dos 14 candidatos que tinham sido aprovados pelo programa Consolidar ficou pelo caminho. Segundo os números avançados pelo Público, apenas oito dos fundos propostos foram efetivamente constituídos dentro do prazo que terminou na segunda-feira, 31 de julho.

Em causa estavam apoios com 70% de dinheiro do Banco Português do Fomento (BPF), liderado por Celeste Hagatong, e, como conta o mesmo jornal, caso a situação se mantenha, receberão entre 200 e 250 milhões de euros no total.

Recorde-se que dos 33 candidatos iniciais, 14 passaram na avaliação propondo um investimento de mais de 750 milhões de euros, dos quais 30% seria dinheiro privado. Face a esta expectativa, o BPF tinha decidido duplicar a dotação inicial. Porém, as condições de mercado, com taxas de juro altas, dificultaram a vida dos candidatos.

O Público adianta ainda que quase metade dos fundos de capitalização de empresas ficou pelo caminho um dos fundos que não vão avançar é o da Portugal Ventures, empresa detida pelo próprio BPF, bem como os da Inter-risco, OxyCapital, ECS, 3XP e Draycott.