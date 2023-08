Cinco fundos do Consolidar têm investimentos de vistos "gold"

Existem cinco fundos do Programa Consolidar, do Banco Português de Fomento, que têm investimentos de vistos "gold", isto apesar de o Governo ter dito que pretendia afastar esse tipo de investimento que, segundo Bruxelas, acarreta riscos de corrupção e de evasão fiscal, noticia, esta sexta-feira, o Eco A publicação económica recorda que as regras dos fundos de investimento constituídos para a capitalização de empresas não têm requisitos explícitos sobre quem pode investir nestes veículos, criados no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), mas aponta que o ministro da Economia, António Costa Silva, afirmou, no parlamento, em maio do ano passado, que o Executivo iria "afastar esse tipo de situações".ActiveCap, Growth Partners Capital, Inter-Risco, Oxy Capital e 3XPGlobal são os que contam com investimentos de vistos "gold".