Rafael Campos Pereira: “Especulação de investidores [nas matérias-primas] agravou-se”

Em entrevista ao Negócios e Antena 1, Rafael Campos Pereira diz que há quem se esteja a aproveitar da crise acentuada pela guerra na Ucrânia e apela a Bruxelas que identifique e ponha um fim a esses movimentos.A escassez e escalada de preços das matérias primas, que já vinha da pandemia, "não é só causado pela Rússia", alerta o representante do setor metalúrgico nacional, que acusa "movimentos especulativos" de se aproveitarem da situação, agravando o problema."A situação agravou-se substancialmente", afirma Campos Pereira, explicando que "Houve movimentos especulativos no ano passado, mas agora acentuaram-se. São investidores, fundos, etc".O presidente executivo da AIMMAP considera que o problema só se resolve com um entendimento internacional: "A capacidade de influência de Lisboa é muito pequena", reconhece, afirmando que "tem haver uma posição de Bruxelas concertada com Londres e, provavelmente, com Washington".