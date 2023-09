Ramo doença vale mais 17%, com pagamentos a subirem 21%

O volume de prémios nos seguros de saúde aumentou significativamente no primeiro semestre do ano. A evolução foi de 16,9% no ramo doença, “o que sugere que o prémio médio estará também a subir, ainda que a um ritmo bastante mais baixo, uma vez que o crescimento do volume de prémios reflete a expansão acelerada do número de pessoas seguras”, diz a Associação Portuguesa de Seguradores (APS)

...