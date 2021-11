Rangel dobra na África do Sul e instala-se na Zâmbia

A Rangel Logistics Solutions vai reforçar a aposta no mercado sul-africano, com a abertura de escritórios ao longo das principais fronteiras do país e a duplicação do seu espaço de armazenagem em Joanesburgo, e será o primeiro operador logístico português na Zâmbia.

