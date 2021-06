Reckitt vende negócio de fórmulas nutricionais infantis na China ao Primavera Capital Group

A britânica Reckitt Benckiser Group Plc anunciou este sábado que vai vender a sua unidade de fórmulas para lactentes e fórmulas nutricionais para bebés (IFCN) na China à companhia de investimento Primavera Capital Group por um "enterprise value" [avaliação da empresa] de 2,2 mil milhões de dólares.

A fabricante de bens de consumo, sediada em Slough (Reino Unido) – e uma das maiores fabricantes mundiais de produtos de higiene –, manterá uma posição de 8% na IFCN China [Mead Johnson China] e antecipa um encaixe líquido de cerca de 1,3 mil milhões de dólares, que a empresa planeia usar para reduzir a sua dívida, refere a Bloomberg citando o comunicado.

Em 2017, a Bloomberg Intelligence estimava que a comida de bebé deveria ser uma das categorias alimentares a registar maior crescimento na Ásia nos anos seguintes devido ao fim da política do filho único na China.

E foi precisamente a expectativa de aumento de vendas na China que levou a que a Reckitt comprasse em inícios desse ano, por 18 mil milhões de dólares, a Mead Johnson – fabricante das fórmulas nutricionais infantis da marca Enfamil. Agora, quatro anos depois, a empresa britânica decidiu sair desse mercado.

A fabricante do desinfetante Lysol e do sabonete Dettol estima, com esta venda, uma menos-valia de 3,5 mil milhões de dólares, principalmente devido à reclassificação do goodwill e dos ativos intangíveis da IFCN China.

O acordo inclui as unidades de fabrico em Nijmegen (Holanda) e Guangzhou (China), bem como a licença exclusiva da Mead Johnson e das marcas da família Enfa na China, com a Reckitt a continuar a ser a sua proprietária a nível global e a operar estas marcas de preparados alimentares infantis no resto do mundo.

Em meados de maio, a China sinalizou o seu mais lento aumento demográfico desde os seus primeiros inquéritos demográficos modernos nos anos 1950, com a taxa de natalidade a cair para níveis observados nas sociedades em vias de envelhecimento, como o Japão e Itália, referia recentemente a Marseille News.

Esta saída ocorre pouco depois de a francesa Danone ter vendido (no mês passado) a sua participação de 9,8% na China Mengniu Dairy (laticínios) por cerca de 1,6 mil milhões de dólares.