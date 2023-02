Rede Nacional de Test Beds "já conta com 30 consórcios de inovação"

A Rede Nacional de Test Beds, que visa disponibilizar condições necessárias para testar novos produtos e serviços, "já conta com 30 consórcios de inovação", divulgou hoje o gabinete do secretário de Estado da Digitalização e da Modernização Administrativa.Estes 30 Test Beds selecionados para constituir a Rede Nacional destes consórcios de inovação tem, entre os seus objetivos, disponibilizar as condições necessárias às pequenas e médias empresas (PME) e às 'startups' para teste, desenvolvimento e experimentação de novos produtos e serviços, ao mesmo tampo que garante "a segurança e eficácia das novas tecnologias", refere o gabinete, em comunicado.A Rede Nacional de Test Beds tem uma dotação total de 150 milhões de euros, através do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)."A ambição é que os 30 consórcios de inovação selecionados desenvolvam, até ao terceiro trimestre de 2025, um total de 2.415 produtos-piloto, numa iniciativa que vai fornecer uma plataforma valiosa para PME e 'startups' avaliarem e fortalecerem as suas criações", lê-se na nota."O apoio que as equipas experientes das Test Beds, isto é, dos consórcios de inovação concedem em matéria de capacidade tecnológica, equipamento e partilha de conhecimento vai permitir que as organizações mais pequenas ou em crescimento sejam munidas com novas capacidades e ferramentas para se adaptarem e inovarem num mercado cada vez mais competitivo e digital", afirma o secretário de Estado Mário Campolargo, citado no comunicado.Tendo como objetivo operar numa abordagem colaborativa entre as empresas responsáveis pela sua operação e as empresas a quem prestam serviços no apoio à experimentação, as Test Beds oferecem a possibilidade de testar produtos e serviços em espaço físico ou virtual, adianta o gabinete.A Rede Nacional de Test Beds é uma iniciativa coordenada pela Estrutura de Missão Portugal Digital (EMPD) e conta com o apoio do IAPMEI, ANI, Compete, DGAE e Startup Portugal.