Regras da plataforma de cobertura de redes móveis e fixas em vigor na terça-feira

As regras gerais aplicáveis à criação de uma plataforma de informação relativa à cobertura das redes fixas e móveis das empresas que oferecem redes públicas de comunicações eletrónicas entram em vigor na terça-feira, segundo diploma hoje publicado.No diploma, o Governo explica que o objetivo deste mapa das coberturas das redes é permitir conhecer não apenas a cobertura e a disponibilidade de conectividade em diferentes áreas na rede móvel como também na rede fixa, "com um grau de pormenor que seja útil" para, nomeadamente, apoiar a escolha da empresa que lhes oferece redes e serviços de comunicações eletrónicas.A plataforma vai ser disponibilizada pela Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) "com a informação atualizada" sobre as coberturas das redes de comunicações eletrónicas fixas e móveis no território nacional que permita verificar a disponibilidade dos serviços de voz e de acesso à internet, bem como, no caso da rede móvel, também dos serviços de SMS ('short message services') e MMS ('mobile message services').Segundo o diploma, são os operadores que têm de carregar na plataforma toda a informação e no caso das redes móveis têm ainda de transmitir à ANACOM informação sobre os modelos de propagação que utilizaram para o cálculo das coberturas, estando previstas contraordenações por incumprimento destas obrigações.As especificações técnicas da informação a carregar na plataforma e a informação a transmitir pelos operadores de redes de comunicações eletrónicas vão ainda ser definidas por portaria do Governo, após proposta da ANACOM precedida de consulta aos operadores de redes de comunicações eletrónicas.A plataforma vai incluir informação, nomeadamente, sobre a cobertura das redes fixas para o serviço de banda larga, com resolução ao nível do endereço e indicação das tecnologias e velocidades disponibilizadas.Inclui ainda informação sobre a cobertura das redes móveis para os serviços de voz, SMS e MMS e para os serviços de acesso à Internet e indicação das tecnologias e velocidades disponibilizadas.E também sobre a cobertura das redes fixas para o serviço de voz e de acesso à Internet em banda estreita, com resolução ao nível do endereço e indicação das tecnologias e velocidades disponibilizadas.Segundo o regime hoje publicado, a plataforma deve permitir a comparação das coberturas das redes fixas e móveis dos diferentes operadores de redes de comunicações eletrónicas e, ainda, a apresentação e visualização de outro tipo de informação, bem como de outros tipos de redes e serviços que venham a ser desenvolvidos posteriormente, considerados relevantes.A disponibilização de informação ao público desta plataforma deve salvaguardar as informações classificadas, nomeadamente sobre infraestruturas críticas, a informação classificada ou sensível relativa às residências de titulares dos órgãos de soberania e de altos cargos públicos, aos postos diplomáticos estrangeiros em Portugal, às organizações internacionais sediadas em Portugal e a outros locais, edifícios ou infraestruturas considerados sensíveis, bem como a segredos comerciais das empresas.O diploma determina que a plataforma deve possuir uma arquitetura que contemple a possibilidade de existirem diferentes níveis de acesso e de segurança, e ser objeto de certificação e acreditação por parte da Autoridade Nacional de Segurança, nos graus correspondentes a cada nível, em função da informação tratada.