Resolução do BES foi legal, defende advogado-geral da UE

Um grupo de acionistas e obrigacionistas internacionais do universo Espírito Santo pediu a anulação da resolução do BES aplicada pelo BdP. Um advogado-geral do Tribunal de Justiça da UE vem agora dar razão à decisão do regulador português.

Resolução do BES foi legal, defende advogado-geral da UE









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Resolução do BES foi legal, defende advogado-geral da UE O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar