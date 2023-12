Retalho alimentar: Metade das vendas são feitas em promoção

De todas as vendas no retalho alimentar, cerca de 50% são feitas em promoção. Portugal figurava, aliás, no ano passado, no pódio da Europa no que diz respeito à quota das vendas em promoção de produtos de grande consumo, só atrás da República Checa. Em Espanha nem 20% pesavam.



Metade das vendas do retalho alimentar são feitas em promoção. Um cenário que, de acordo com Gonçalo Lobo Xavier, diretor-geral da Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED), acaba por ser "resultado da própria escolha do consumidor e que, depois, naturalmente tem reflexos na intenção das marcas em continuarem com a venda em promoção, porque é mais benéfica para o ..."

