Robinhood vai despedir 23% dos seus trabalhadores

A popular aplicação de corretagem bolsista Robinhood anunciou que vai despedir 23% dos seus trabalhadores, dada a má situação do negócio, depois de crescer fortemente em 2020 e 2021.Esta é a segunda ronda de despedimentos que a Robinhood anuncia este ano, depois de em abril ter despedido nove por cento das cerca de 3.800 pessoas que então empregava.A eliminação de postos de trabalho em abril "não foi suficientemente grande", disse a empresa em comunicado, na terça-feira, dada a difícil conjuntura económica, com uns níveis de inflação recorde e uma baixa no mercado de moedas digitais, que representa uma importante fonte de negócio para esta aplicação.A importante redução de utilizadores e investimentos através da aplicação Robinhood provocou a baixa da faturação, que ficou em 318 milhões de dólares no segundo trimestre, que comparam com 565 milhões no mesmo período do ano passado."Nos curtos sete anos desde que a Robinhood se lançou ao mundo, temo-nos adaptado aos problemas e forçámos a indústria financeira a adaptar-se a nós. Superámos muitos obstáculos e sempre saímos de cada um mais fortes e resistentes. Agora não vai ser diferente", garantiu o administrador-delegado, Vlad Tenev, em comunicado.Tenev pormenorizou que os despedimentos vão-se concentrar nas equipas de operações, marketing e gestão de programas e garantiu que a empresa vai dar assistência a todos os envolvidos.O negócio da Robinhood, que facilita o acesso aos mercados a partir do telemóvel, cresceu com muita força no início da pandemia do novo coronavírus.Mas no último trimestre do ano passado, a plataforma viu cair fortemente o n+úmero de utilizadores ativos.Em julho do ano passado, a empresa começou a ser cotada em bolsa e atingiu uma capitalização superior a 30 mil milhões de dólares, mas desde então esta recuou quase 75%.