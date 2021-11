5 milhões de clientes alvo de quebra de segurança na Robinhood

Já depois de a intrusão ter sido contida, foi pedido um resgate. A Robinhood garante que informou "prontamente" as autoridades de segurança e que irá continuar a investigar o incidente através de uma empresa externa de segurança. Aos clientes, recomendou que consultem a secção de segurança da conta na app.

A Robinhood foi alvo de um ataque informático que afetou cinco milhões de clientes. A quebra de segurança da plataforma de trading online (que não opera na Europa) aconteceu a 3 de novembro e foi divulgada pela própria, esta segunda-feira ao final do dia, numa publicação online . E-mails e nomes foram conseguidos pelos hackers."No final da noite de dia 3 de novembro, tivemos um incidente com a segurança dos dados", anunciaram. "Uma terceira parte não autorizada teve acesso a um número limitado de informação pessoal de uma parcela dos nossos clientes. O esquema partiu do telefone de um funcionário do apoio ao cliente, entrando assim nalguns sistemas.Em causa estão cinco milhões de pessoas cujos e-mails que foram atacados, das quais em dois milhões foram também afetados os nomes completados. Num total de 310 utilizadores a informação a que os hackers tiveram acesso incluiu ainda datas de nascimento ou código postal."Com base nas nossas investigações, o ataque foi contigo e acreditamos que não foram expostos quaisquer números de segurança social, de contas bancárias ou de cartões de débito e que não houve qualquer perda para os clientes como resultado deste incidente", explica a fintech.