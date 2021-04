Ronda negocial para aumentos salariais nos CTT inconclusiva

A negociação dos aumentos salariais para os trabalhadores dos CTT teve hoje mais uma ronda inconclusiva, com a empresa a propor nove euros para os salários até 1.600 euros e os sindicatos a reivindicarem 25 euros para todos."A administração dos CTT avançou hoje com uma contraproposta de aumentos de nove euros, mas só para os trabalhadores com salários até 1.600 euros, o que para nós é manifestamente insuficiente", disse à agência Lusa o coordenador do Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Correios e Telecomunicações (SNTCT), Vitor Narciso.Os sindicatos representativos dos trabalhadores dos CTT e a administração da empresa já realizaram seis reuniões para negociar os aumentos salariais para este ano, tendo ambas as partes evoluído nas suas posições, mas ainda sem acordo à vista."Tendo em conta que a empresa foi evoluindo na sua proposta, nós também baixámos a nossa, mas agora tem de haver uma aproximação da parte dos CTT", disse Vitor Narciso.Segundo o sindicalista, os sindicatos reivindicam também um compromisso da parte da empresa para se proceder à atualização da tabela salarial, ainda que a médio prazo.Vitor Narciso explicou que a tabela salarial dos CTT não é atualizada há vários anos, mantendo como salário base os 620 euros, ainda que na prática vigorem os 665 euros, por efeito do aumento do salário mínimo nacional (SMN)."Se a tabela não for atualizada, quando o SMN chegar aos 750 euros, os CTT vão ter cerca de 3.500 trabalhadores a receber a remuneração mínima, o que não é aceitável", disse.A próxima reunião negocial entre os representantes dos trabalhadores e a administração dos CTT realiza-se no dia 28.