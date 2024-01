Ryanair faturou 15 milhões de euros no terceiro trimestre

A Ryanair obteve um lucro líquido de 15 milhões de euros no terceiro trimestre fiscal, face aos lucros de 211 milhões registados naquele mesmo período em 2022, divulgou esta segunda-feira a companhia aérea de baixo custo.A empresa irlandesa explicou que o aumento do custo dos combustíveis, entre outros fatores, contribuiu para a queda dos lucros, embora as suas receitas tenham aumentado 17% entre os dois períodos, para 2,7 mil milhões de euros.O período em análise refere-se aos meses de outubro a dezembro de 2023.A Ryanair indicou que o seu tráfego de passageiros e reservas de bilhetes também registou uma recuperação no terceiro trimestre face ao ano anterior, mas foi forçada a baixar as tarifas depois de a Comissão Europeia (CE) ter ordenado às agências de viagens online (OTA) que retirassem os seus voos ofertas da companhia aérea.Neste contexto, a Ryanair transportou 41,4 milhões de passageiros entre outubro e dezembro passados, mais 7%, enquanto a taxa de ocupação, que mede a percentagem de lugares ocupados em cada voo, caiu um ponto, para 92%.O líder da empresa, Michael O'Leary, congratulou-se com a decisão adotada no final do ano passado pelo executivo comunitário sobre "pirataria de sites OTA", que acusou de acrescentar "custos extras ilegais" aos bilhetes.No seu relatório de resultados, a Ryanair alertou que esta medida, que descreveu como "repentina, mas positiva", poderá ter algum impacto na "rentabilidade por passageiro" durante o resto do atual ano fiscal, que termina em 31 de março.Segundo O'Leary, a companhia aérea, líder europeia no setor 'low-cost', espera obter lucros entre 1.850 e 1.950 milhões de euros para todo o ano, ligeiramente abaixo das previsões feitas em novembro passado, quando o intervalo estava entre 1.850 e 2.050. milhões de euros.As suas estimativas mais conservadoras permitiriam ainda à Ryanair obter lucros recorde e superar o máximo de 1.450 milhões de euros alcançado em 2018.