Savannah contratou auditoria externa para provar inocência na “Operação Influencer”

A Savannah Resources, empresa britânica que é dona do projeto da mina do Barroso, em Boticas, está empenhada em provar a sua inocência no âmbito da “Operação Influencer” e das suspeitas levantadas sobre os negócios do lítio em Portugal. Para isso, contratou a sociedade de advogados CMS Portugal - Rui Pena, Arnaut e Associados para levar a cabo uma “auditoria independente” às atividades desenvolvidas pela

...