Science4you sobre IPO: Raize inspirou, Sonae MC não desmotivou

Apesar deste racional, Miguel Pina Martins assume que a situação da Sonae comporta "sinais, que vamos ter de interpretar, e vamos ter de estar muito atentos ao que o mercado disser nos próximos dois meses". De qualquer forma, reafirma que se movem em direcção aos mercados "com muita positividade e a acreditar que vamos conseguir".No anúncio oficial da IPO, que fez no espaço da startup Lisboa no Web Summit, Miguel Pina Martins afirmou que esta dinâmica de mercado seja uma "inspiração para as PME portuguesas" e que contribua para "mudar o paradigma dos últimos cinco anos", período no qual as entradas em bolsa têm estado estagnadas.

Num comunicado publicado na CMVM, a fabricante de brinquedos portuguesa diz que tem "intenção de lançar uma Oferta Pública de Distribuição (…) e solicitar a respectiva admissão à negociação no sistema de negociação multilateral Euronext Growth". Este é o mercado não regulamentado da bolsa portuguesa, dedicado às empresas com capitalizações mais baixas e do sector tecnológico.

O objectivo passa por emitir novas acções no valor de 8,25 milhões de euros e vender aos investidores acções detidas pelos actuais accionistas, sendo que a operação total pode chegar aos 15 milhões de euros.