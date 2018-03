Selos vão aumentar mais de 4% a 2 de Abril

A partir de 2 de Abril, os preços dos CTT vão subir. O aumento será, em média, de 4,5% considerando os principais serviços. Se incluídos os serviços reservados, como as notificações, e o correio em uantidade a média de subida será de 4,1%, segundo um comunicado da empresa A subida será a partir de 2 de Abril. "Esta actualização corresponderá a uma variação média anual do preço do cabaz de serviços por correspondências, correio editorial e encomendas de 4,5%", diz a empresa em comunicado, explicandon que "enquadrada na política tarifária de preços para o ano de 2018 a presente actualização corresponde a uma variação média anual dos preços de 4,1%, reflectindo também o efeito da actualização dos preços dos serviços reservados e de correio em quantidade".Uma carta normal, até 20 gramas, vai assim passar a ter um selo de 53 cêntimos face aos actuais 50 cêntimos, um aumento de 4%. Por correio azul, uma carta até 20 gramas passará a custar 65 cêntimos, face aos 63 cêntimos actuais, mais 3,17%, segundo a tabela de preços da empresa Mas se essa carta for registada (registo simples), então o preço aumentará 10 cêntimos, passando dos actuais 1,85 euros, para 1,95 euros, um aumento de 5,4%.