Sem o esperado declínio, Apple conta produzir 85 milhões iPhones15 em 2023

A Apple pediu aos seus fornecedores para produzirem cerca de 85 milhões de telemóveis do modelo iPhone 15 para este ano. É um número semelhante ao do ano passado e que contraria as projeções de uma queda geral no mercado dos 'smartphones'. A notícia é avançada pela Bloomberg, que cita fontes conhecedoras do assunto, que pediram anonimato.



A agência indica ainda que a Apple deverá aumentar as receitas este ano, em particular porque espera subir o preço dos modelos Pro, de acordo com informações fornecidas pelas mesmas fontes.



Os calendários de produção da Apple são acompanhados de perto por mercados em todo o mundo, devido ao impacto global da marca, com fornecedores e trabalhadores em latitudes tão distintas como China, Estados Unidos, Vietname e Índia.