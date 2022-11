Semapa vota em assembleia-geral distribuição de reservas no valor de quase 100 milhões

A Semapa convocou uma assembleia-geral de acionistas para o dia 30 de novembro, na qual será votada uma distribuição de reservas de quase 100 milhões de euros, foi comunicado ao mercado na segunda-feira."[...] Convoco os senhores acionistas da Semapa -- Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A., para reunirem em assembleia-geral extraordinária no dia 30 de novembro de 2022, pelas 15:00, no Hotel Ritz, em Lisboa", lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).Em cima da mesa estará apenas a votação da proposta da Sodim para a distribuição aos acionistas de reservas da sociedade.A acionista propõe que sejam distribuídas as reservas no montante ilíquido por ação de 1,252 milhões de euros, o que corresponde a um total de 99.996.445 euros, "a distribuir pelos acionistas na proporção da suas participações, com exclusão das ações próprias em carteira".De acordo com a proposta, a Sodim justificou esta posição com o facto de a Semapa ter inscrito na rubrica "outras reservas", do balanço aprovado no final de 2021, 1.164.631.426 euros e de apresentar um "desempenho favorável" no exercício em curso."A Semapa tem disponibilidades financeiras compatíveis com a distribuição de reservas e não se verificam impedimentos legais ou estatutários ou de conservação de capital quanto à distribuição parcial de reservas", apontou.Na sessão de segunda-feira da bolsa, as ações da Semapa cederam 1,37% para 12,92 euros.