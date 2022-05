Setor automóvel perdeu 3,5 mil milhões com covid

Um estudo encomendado pela associação do setor ao ISEG revela que o impacto da pandemia no retalho automóvel refletiu-se numa redução de quase 2,5 mil milhões de euros no produto interno bruto (PIB). Só em IVA, os cofres do Estado perderam 16 milhões.

