Shell quer rede com 50 postos em 2022

Esteve 100 anos no país, a vender combustíveis aos portugueses. Quem não se lembra das bombas da Shell, em tons de amarelo? Saiu em 2004, quando vendeu toda a rede à Repsol, e voltou em 2020 com as mesmas cores garridas, pela mão do Grupo Disa, que comprou a Prio em Portugal. Em Espanha, a Disa opera uma rede com mais de 600 postos, sob as marcas Shell e Disa. Por cá, tem atualmente cerca de 20 e quer terminar o ano com 50, num investimento que vai chegar

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...