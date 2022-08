Simoldes: “Não vai haver lítio nem cobalto para todo o mercado”

Segurança, sustentabilidade e economia são as três vantagens que as células de ião de sódio para baterias apresentam comparativamente com as de lítio, assegura ao Negócios o diretor de inovação da Simoldes Plásticos, Júlio Grilo.

Simoldes: “Não vai haver lítio nem cobalto para todo o mercado”









