Sistema de saúde da Irlanda alvo de ataque cibernético

O Departamento da Saúde da Irlanda confirmou este domingo que foi alvo de um ataque cibernético, depois de também o serviço de saúde do país ter visto o seu sistema pirateado na sexta-feira, e estar a viver já o terceiro de perturbações.





Segundo o Departamento de Saúde tratou-se de um ataque de ransomware, semelhante ao realizado há três dias contra o Health Service Executive, que gere o sistema nacional de saúde do país.





"O departamento tem trabalhado para responder a este incidente e continua a trabalhar em estreita colaboração com as autoridades", disse um porta-voz, citado pela Bloomberg.





O ataque ao sistema nacional de saúde tem provocado atrasos em exames e consultas e, de acordo com os serviços, as vacinas e os testes à covid-19 continuam, mas a divulgação dos resultados pode sofrer atrasos. A Irlanda não consegue publicar dados sobre novos casos de coronavírus desde quinta-feira.





"Há cancelamentos em todos os serviços ambulatórios, e um cancelamento generalizado de serviços de radiologia", informou o Health Service Executive no seu site este domingo.





De acordo com Anne O’Connor, chefe de operações do HSE, em declarações à RTE Radio, os hackers exploraram uma vulnerabilidade do sistema usando o chamado ransomware Conti.





O primeiro-ministro da Irlanda, Micheal Martin, disse publicamente que o país não vai pagar qualquer resgate a hackers. "Estamos nos estágios iniciais de compreensão total da ameaça, do impacto e da tentativa de conter" este ataque, disse o CEO do serviço de saúde irlandês, Paul Reid, à RTE Radio.





O incidente aconteceu dias depois de o maior gasoduto dos EUA ter sofrido perturbações durante cinco dias após um ataque cibernético.