Soares da Costa acumula dívida de 60 milhões a trabalhadores

A Soares da Costa colocou uma série de trabalhadores em situação de "inatividade" em casa, prometendo-lhes que iriam receber normalmente os salários até ao início de um processo de despedimento coletivo. No entanto, o processo tem-se arrastado há anos, acumulando uma dívida de 60 milhões de euros, segundo noticia esta terça-feira o Jornal de Notícias (JN) O Sindicato da Construção de Portugal calcula que, entre salários e indemnizações, a dívida da Soares da Costa aos trabalhadores ascenda a 60 milhões de euros. Há atualmente 50 pessoas nesta situação, após alguns terem desistido dos processos e ter havido até casos de trabalhadores que já morreram à espera.A Soares da Costa tem 23 pedidos de insolvência no Tribunal do Comércio de Gaia, que foram entregues por funcionários. No entanto, cada processo é tratado individualmente pelo que o tribunal só passa para o seguinte quando o anterior fica resolvido. Nos últimos três anos, houve apenas três decisões e em todas a construtora foi condenada a pagar ao trabalhador.