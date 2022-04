Soares dos Santos preocupado com origem e custos de abastecimento nos próximos dois anos

O presidente da Jerónimo Martins, que detém o Pingo Doce e o Recheio, diz estar preocupado com o abastecimento dos produtos nos próximos dois anos, em particular devido à falta de cereais, dado que o celeiro da Europa se encontra em guerra.



"O meu grande medo é como e a que preços vamos ser abastecidos e nos próximos dois anos", afirmou Pedro Soares dos Santos, em entrevista ao Jornal de Negócios e à Antena 1.



Pedro Soares dos Santos garante que não há escassez de produtos, embora admita "ruturas pontuais", parte das quais devido ao açambarcamento. "As pessoas tiveram medo ao princípio", mas a situação, entretanto, "acalmou".



Os cereais são a principal fonte de receio: "Estou muito preocupado com a área dos cereais, se não forem feitas as sementeiras deste ano, por exemplo. Portugal só produz 20% do que consome e se a Ucrânia não produzir, se a guerra continuar..."