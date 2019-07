Sócios da Deloitte Portugal investigados por milhões vindos de Malta

O Ministério Público está a investigar o esquema utilizado por 48 sócios da Deloitte para fazerem chegar a Portugal 53 milhões de euros através de sociedades com sede em Malta, avança o Expresso este sábado.





Segundo a mesma publicação, a investigação surge na sequência de uma denúncia anónima dirigida em setembro de 2017 à Procuradoria-Geral da República (PGR), à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) e ao Banco de Portugal, entre outras entidades.





A denúncia foi feita três meses depois de o Expresso ter avançado, no âmbito dos Malta Files, com informação sobre a forma como os serviços prestados por sócios portugueses no exterior estavam a ser faturados a sociedades em Malta onde a tributação é mais baixa mas onde não houve qualquer atividade.





Até ao momento, porém, a investigação ainda não produziu resultados, e o "processo não tem arguidos constituídos", segundo confirmou a PGR ao Expresso.





Na posse dos procuradores estará uma cópia de uma exposição enviada à presidente da CMVM, as contas das empresas envolvidas no circuito em Portugal, Malta e Angola e dados sobre quanto cada sócio da Deloitte recebeu das sociedades maltesas.





De acordo com o Expresso, os sócios da Deloitte Portugal criaram cinco sociedades em Malta, através das quais receberam dividendos de serviços prestados no estrangeiro.