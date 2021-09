Sonae conclui venda dos restantes 50% da Maxmat por 68 milhões

A BME, sedeada nos Países Baixos e detida pela gestora de investimentos Blackstone, já tinha 50% do capital da Maxmat pelo que passará a ser a única dona da cadeia de lojas a partir de agora. No momento inicial do acordo, que aconteceu em maio deste ano, a Sonae previa que a operação ficasse realizada no terceiro trimestre, algo que se veio a verificar.

"A Sonae SGPS informa que a sua subsidiária Sonae MC concluiu a alienação de 50% no capital social da Modelo – Distribuição de Materiais de Construção S.A. (Maxmat) à Cimentos Estrada Pedra SGPS, uma entidade integralmente detida pela Building Materials Europe (Grupo BME), com um encaixe líquido de 68 milhões de euros", diz a Sonae na mesma nota.Mais informa que esta operação vai gerar uma mais valia de aproximadamente 42 milhões de euros nas contas consolidadas da Sonae.