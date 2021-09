aquisição da empresa britânica que detém a marca Gosh

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

A entrada da Sonae na indústria vegan, através da, é uma "jogada interessante", tendo em conta o crescimento que este setor está a ter e as expectativas de duplicar o seu valor de mercado nos próximos anos, de acordo com os analistas do CaixaBank/BPI."É uma jogada interessante considerando o alto perfil de crescimento deste segmento de alimentaç...