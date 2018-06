Sonae e CTT criam plataforma de comércio electrónico

A Sonae e os CTT assinaram esta quinta-feira, 14 de Junho, um acordo para a criação de uma parceria na área do comércio eletrónico, através do estabelecimento de uma joint-venture que visa a exploração de uma nova plataforma em modelo "marketplace", segundo comunicado divulgado junto da CMVM.

O acordo visa assim a constituição de uma sociedade que terá como accionistas, em partes iguais, a Sonae e os CTT.

"O investimento necessário para a implementação do projeto será de 10 a 15 milhões de euros nos primeiros anos de operação, repartido em partes iguais entre as duas empresas", refere o comunicado.

Os dois grupos "possuem competências complementares que irão aproveitar na criação de um marketplace que preste serviços integrados de intermediação de relações comerciais entre comerciantes e consumidores", sublinha ainda o documento.

A criação deste "marketplace" constitui "uma forte aposta no desenvolvimento do comércio eletrónico, com foco nas PME e marcas portuguesas, através de um posicionamento assente em proximidade, numa experiência de compra simples, segura e conveniente e com uma oferta abrangente de produtos e serviços disponibilizados online por cada vez mais empresas".

Esta iniciativa é mais um passo na aposta da Sonae na área do comércio electrónico, sublinha a retalhista co-liderada por Paulo Azevedo e Ângelo Paupério (na foto)

A concretização da transacção está sujeita a aprovação pelas autoridades da concorrência competentes.