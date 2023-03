Sonae vai ao Continente mostrar que rende, mas não como se pensa

A Sonae rejeita que a espiral inflacionista dos produtos alimentares seja criada pela distribuição e nega que o sustento advenha de elevadas margens de lucro, repudiando estar a especular em prejuízo dos consumidores. E prova disso – garante – é que a margem de lucro do Continente, a estrela da companhia do retalho alimentar do grupo, viu a margem de lucro encolher de 3% para 2,7% no ano passado, devido ao “aumento generalizado dos custos operacionais”

