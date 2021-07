Sonaecom reforça lucro no primeiro semestre

A Sonaecom teve lucros de 39,9 milhões de euros no primeiro semestre deste ano, que comparam com um resultado líquido de 3 milhões entre janeiro e junho de 2020.

Por seu lado, o volume de negócios da empresa liderada por Ângelo Paupério (na foto) ascendeu a 35,7 milhões de euros, um aumento de 8,6% face aos 32,9 milhões no período homólogo do ano passado.

Já os custos operacionais ascenderam a 40,7 milhões de euros, 8,8% acima do valor registado um ano antes (37,4 milhões).

Destaque também para o EBITDA total, que aumentou de 7,3 milhões de euros para 6,2 milhões de euros, desempenho explicado essencialmente pela mais-valia gerada na venda parcial da Artic Wolf e pelo contributo da ZOPT.

"A Nos teve um forte desempenho operacional do segmento das telecomunicações", sublinha a empresa, destacando que este segmento registou entre abril e junho "o primeiro trimestre com crescimento das receitas desde o quarto trimestre de 2019".

No comunicado das contas divulgado junto da CMVM, a Sonaecom refere ainda que, no primeiro semestre, e na sequência do acordo celebrado com a Claranet Portugal S.A. para alienação da totalidade do capital social e dos direitos de voto da Bizdirect, anunciado a 1 de junho, a Bizdirect foi considerada uma unidade operacional descontinuada.

"Os saldos de balanço de 2021 da Bizdirect foram classificados como detidos para venda e todos os períodos comparativos foram reexpresos para incluir os resultados da Bizdirect como uma unidade descontinuada na demonstração de resultados", explica o documento.