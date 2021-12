Sporting confirma buscas, demarca-se da operação e manifesta "enorme surpresa"

O Sporting acaba de emitir um comunicado no qual confirma a realização de buscas na manhã desta quarta-feira no Estádio de Alvalade. Os leões esclarecem que o clube não é, direta ou indiretamente, o objeto da investigação, nem sequer "visado na matéria" das diligências que também decorreram no Estádio da Luz e levaram já a detenções, nomeadamente do empresário César Boaventura."A Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD (Sporting SAD) informa que esta manhã realizaram-se buscas no Estádio José Alvalade. A Sporting SAD e o Clube não são alvo da investigação, direta ou indiretamente, não têm qualquer relação com o investigado, nem são visados na matéria das buscas.Mais informamos que tudo decorreu de forma célere, tendo a Sporting SAD entregue os documentos que lhe foram solicitados.A Sporting SAD rege-se por uma conduta exemplar e de estrito cumprimento da Lei, prezando o seu bom nome e integridade. Como tal, não pode deixar de manifestar a sua enorme surpresa dada a assumida inexistência de relação da Sociedade e Clube nas buscas em causa.Sem prejuízo, a Sporting SAD colaborará, como sempre, com as autoridades no que for necessário na luta por um futebol e desporto mais transparente em Portugal.A Sporting SAD espera que a investigação decorra com o maior sucesso na identificação e respectivas consequências a todos os intervenientes e instituições que estão directa ou indirectamente de facto envolvidos na mesma."