Spotify perdeu 430 milhões de euros em 2022

Leia Também Spotify prepara-se para despedir quase 600 trabalhadores

De acordo com os resultados divulgados na terça-feira, a plataforma faturou 11,7 mil milhões de euros em 2022, mais 21,3% que em 2021.No último trimestre do ano, as receitas cresceram 18%, para 3,2 mil milhões, mas os prejuízos cresceram muito mais, ao passarem de 39 milhões no período homólogo de 2021 para 270 milhões agora.A empresa atribuiu esta deterioração ao aumento dos gastos com o pessoal, uma vez que aumentou o número de trabalhadores, aos maiores investimentos em publicidade e às variações cambiais.Contudo, em relação aos trabalhadores, há uma semana, a Spotify, que emprega 8.600 em todo o mundo, anunciou que vai reduzir o seu número em seis por cento.