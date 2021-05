Staples anuncia acordo para venda da operação em Portugal à portuguesa Firmo

A Staples Solutions anunciou esta terça-feira, 4 de maio, que chegou a acordo para a venda da sua atividade em Portugal. A compradora é a Firmo, uma empresa de comércio de papelaria do Porto."Acreditamos que esta transação é a melhor oportunidade para a nossa talentosa equipa portuguesa continuar a fornecer as soluções certas aos clientes", afirma o CEO da Staples Solutions, Dolph Westerbos, em comunicado.De acordo com o comunicado, a Firmo tem mais de 70 anos de experiência no mercado nacional e internacional de material escolar, papelaria e escritório. A empresa do norte avança que vê uma "importante complementariedade" entre os dois negócios, e espera que a Staples mantenha a liderança no mercado com perspetivas de crescimento.Segundo um aviso da Autoridade da Concorrência (AdC) publicado a 8 de abril, a Firmo notificou "a aquisição do controlo exclusivo sobre a Staples". A notificação da operação foi recebida pela AdC a 31 de março. O valor da operação não é conhecido.Até agora, a Staples era controlada maioritariamente pela gestora de fundo Cerberus desde 2017. No final de março, foi anunciada a venda das unidades de negócio na Noruega, Suécia, Dinamarca, Alemanha, Áustria e Polónia. Ao mesmo tempo, foi revelada a intenção de alienar a operação portuguesa, bem como as lojas do Benelux e da Finlândia. A Staples tem 34 lojas em Portugal e emprega cerca de 700 pessoas.