Firmo abre-se a fundo para comprar a Staples em Portugal

Afinal, a portuguesa Firmo não está sozinha na operação de aquisição da Staples em Portugal.

"O fundo ActiveCap I – Portugal Growth Fund, gerido pela ActiveCap – Capital Partners, SCR, S.A., sociedade gestora de fundos de capital de risco especializada em empresas com potencial de crescimento e com uma intervenção ativa na gestão desses investimentos, concretizou o investimento na empresa portuguesa Firmo", revelam ambas as partes, esta quarta-feira, 5 de maio, em comunicado conjunto enviado ao Negócios.

Sem revelar valores nem a dimensão da participação acionista, refere que "a transação pressupõe a entrada de capitais próprios e permitirá à sociedade concretizar a aquisição da Staples Portugal", que detém atualmente 34 lojas físicas no nosso país, "o que dará origem a um grupo português de papelaria e material de escritório com vendas anuais próximas dos 100 milhões de euros".

"Estamos muito entusiasmados com esta operação, uma vez que trará uma importante complementaridade aos negócios da Firmo", que "manterá o seu foco no fabrico e distribuição como grossista",enfatiza Rui Carvalho, CEO da Firmo.

"Paralelamente, a Staples vai beneficiar de importantes sinergias, mantendo a sua posição de liderança no mercado com uma perspetiva de crescimento", acrescenta o empresário, que é neto de um dos fundadores da empresa portuguesa criada em 1951.

O fundo ActiveCap I – Portugal Growth Fund dedica-se ao financiamento de projetos de expansão e otimização de empresas nacionais, através da subscrição de instrumentos de capital que permitam o reforço da estrutura financeira das empresas selecionadas.

Já um dos gestores do novo sócio da família Santos Carvalho na Firmo afirma que "o fundo ActiveCap I – Portugal Growth Fund é um instrumento catalisador do potencial de crescimento das empresas, capacitando estas em concretizar projetos e ambições de crescimento de dimensão Europeia e Global".

"A Firmo é um excelente exemplo desta ambição, à qual nos associámos com os respetivos promotores e equipa de gestão com igual empenho", adianta Pedro Correia da Silva, sócio da ActiveCap.





"Este é um investimento que muito nos orgulha, por tratar-se do apoio a uma empresa portuguesa na aquisição de um forte nome internacional e para o qual temos grandes expectativas", conclui João Ferreira Marques, também sócio da ActiveCap.

A Staples era controlada desde 2017 pela gestora de fundos Cerberus, que depois de, no final de março, ter anunciado a venda das unidades de negócio na Noruega, Suécia, Dinamarca, Alemanha, Áustria e Polónia, chegou agora a acordo com a Firmo para a venda da sua operação em Portugal.

(Notícia atualizada às 13:48)