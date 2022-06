Startup portuguesa Networkme vai expandir negócio para Espanha

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A startup portuguesa Networkme vai proceder a um investimento de um milhão de euros no próximo ano para alcançar a totalidade da península ibérica. A expansão está prevista para setembro e a empresa espera assim chegar aos 300 mil alunos registados na plataforma em setembro de 2023.



A Networkme vai continuar sediada em Portugal, mas também vai iniciar recrutamento em Espanha.

Em comunicado, Felipe Vieira, CEO da empresa, explica as motivações para esta expansão: "Além da proximidade geográfica e de muitos dos nossos clientes terem também a necessidade de atração de talento jovem em Espanha, o desemprego jovem neste país foi fortemente afetado pelo pandemia, pelo que temos aqui a oportunidade de criar um impacto imensamente positivo".





A Networkme, foi lançada em setembro de 2021 e pretende criar uma rede de contacto direto entre estudantes, profissionais, empresas e universidades. A plataforma conta com mais de 50 empresas parceiras, como a Sonae, Lidl, NOS, BNP Paribas e 20 mil estudantes universitários inscritos.



Entre as várias possibilidades, os utilizadores podem ainda efetuar desafios que apresentem situações reais, propostas por profissionais de empresas parceiras e que retratam situações comuns no dia-a-dia de cada função.