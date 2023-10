Stellantis e Samsung vão investir 2.800 milhões na 2.ª fábrica de baterias elétricas nos EUA

A Stellantis e a Samsung vão investir mais de 3.200 milhões de dólares (2.800 milhões de euros) na sua segunda fábrica de baterias para carros elétricos nos Estados Unidos.A nova fábrica, que se localizará na cidade de Kokomo, no estado de Indiana, deverá começar a funcionar no início de 2027, terá uma capacidade de produção anual de 34 gigawatts hora e criará 1.400 postos de trabalho em Kokomo e nos arredores da cidade, anunciaram os dois grupos em comunicado.Se se acrescentar a primeira fábrica conjunta de produção de baterias, que também está a ser construída em Kokomo e cuja entrada em funcionamento está prevista para o início de 2025 (com 33 gigawatts hora), o investimento total será superior a 6.300 milhões de euros, sendo que irá criar 2.800 novos postos de trabalho.A Stellantis, que comercializa as marcas Dodge, Jeep, Ram, Chrysler, Alfa Romeo e Fiat na América do Norte, quer que 50% das vendas de automóveis de passageiros e camiões ligeiros na região sejam veículos elétricos a bateria até 2030.