Sumol+Compal investe 15 milhões para duplicar armazenamento

A nova infraestrutura absorve um terço do plano de investimento de 45 milhões de euros traçado para o período 2019-22, representando, nas palavras do CEO, Duarte Pinto, “um passo muito importante na modernização da empresa e vem responder aos enormes desafios do negócio”.

