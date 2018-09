Teixeira Duarte ganha contrato de 59 milhões para construção de uma ponte no Equador

A Teixeira Duarte celebrou um contrato de 59,2 milhões de dólares para construir uma ponte rodoviária no Equador.





A informação foi avançada este sábado, 1 de Setembro, num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).





"A TEIXEIRA DUARTE, S.A. informa que um consórcio liderado pela sua participada a 100% "Teixeira Duarte – Engenharia e Construções, S.A." celebrou, no dia 31 de Agosto de 2018, no Equador, com los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales de Guayaquil y Daule", o contrato para a execução da construção da Ponte Daule-Guayaquil, detalha o comunicado.





O prazo previsto para execução da obra é de 480 dias e o valor total da empreitada ascende a cerca de 59,2 milhões de dólares americanos.





A Teixeira Duarte - Engenharia e Construções, S.A lidera com 61% o referido consórcio com a participação de 39% de uma empresa de construção equatoriana.





O anúncio é conhecido um dia depois da construtora ter revelado que fechou o primeiro semestre deste ano com lucros de17,4 milhões de euros, o que compara com perdas de mais de 9 milhões apresentadas no período homólogo de 2017.