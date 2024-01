Telefonica anuncia despedimento de 3.421 trabalhadores

A multinacional espanhola Telefonica vai despedir pelo menos 3.421 trabalhadores, segundo um acordo, anunciado esta quarta-feira, destinado a reduzir custos da empresa de telecomunicações.O acordo, alcançado no final de dezembro, foi assinado hoje entre a Telefonica e as três principais forças sindicais e prevê uma redução da semana de trabalho para 36 horas e o despedimento de 3.421 pessoas, mas espera-se que muitas rescindam de forma voluntária, escreve a agência Efe.Em comunicado, a empresa explica que a redução dos quadros de pessoal deverá acontecer ainda durante o primeiro trimestre deste ano e atingirá sobretudo os trabalhadores a partir dos 56 anos e que estejam na multinacional há pelo menos 15 anos.Segundo a agência France Presse, a decisão custará cerca de 1,3 mil milhões de euros e gerará uma poupança média anual de 285 milhões de euros a partir de 2025.A Telefonica também anunciou hoje a celebração de um novo contrato coletivo com os sindicatos que vigorará até 2026, podendo ser prorrogado por mais um ano, "com o objetivo de evoluir para uma empresa digitalmente transformadora, mais flexível e mais bem preparada".Considerada a maior empresa de telecomunicações de Espanha, a Telefonica emprega cerca de 16.500 pessoas, mas a nível global soma 100.000 trabalhadores, estando presente em 12 países, entre os quais Brasil, Reino Unido e Alemanha.A decisão surge quatro meses depois de a empresa saudita STC se ter tornado, em setembro, na maior acionista da Telefonica, ao adquirir 9,9% da multinacional por 2.100 milhões de euros.A STC é a maior empresa de telecomunicações da Arábia Saudita e líder no setor no Reino Unido e Médio Oriente.