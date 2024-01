César Alierta, antigo presidente da Telefonica, em morte clínica

Leia Também Após 16 anos, César Alierta deixa presidência da Telefónica

Vários meios de comunicação social espanhola avançaram esta manhã a morte do empresário e advogado, contudo essa informação foi corrigida e atualizada pelas 10h00. Assim, segundo novos dados, César Alierta está hospitalizado e em situação crítica, a respirar com muita dificuldade. El Confidencial escreve que o "desenlace final pode dar-se a qualquer momento". O El Economista diz que o ex-presidente de Telefónica está "clinicamente morto" na sequência do agravamento de uma doença respiratória. O El País também corrigiu a informação e escreve que o empresário está num "estado muito grave".O empresário de Aragão foi uma das personalidades mais relevantes no meio empresarial espanhol devido à sua gestão, durante 16 anos, à frente do maior operador espanhol de telecomunicações.Apesar de ter saído da Telefonica em 2016, César Aliertarente da Fundação Telefónica até 2022.Em 2010, César Alierta comprou à Portugal Telecom a Vivo por 7,1 mil milhões de euros. Durante o seu período à frente da Telefonica, o empresário transformou a operadora na maior multinacional de Espanha, na altura presente em mais de 20 países, e os clientes de 68 milhões para mais de 322 milhões.Foi ainda presidente do antigo Conselho Empresarial para a Competitividade, um "think tank" que durante vários anos agrupou as maiores empresas de Espanha com o objetivo de ajudar na recuperação económica do país e fortalecer a confiança internacional no país.

Antes de liderar a Telefonica, César Alierta foi presidente da Tabacalera, entre 1991 e 1996. E foi ainda o maior acionista do Real Zaragoza até 2022, quando vendeu o clube.



Notícia atualizada às 10h18, após verificação de correção na imprensa espanhola sobre o estado clínico de César Alierta. O Negócios lamenta ter sido induzido em erro.