Teletrabalho está a tirar clientes aos shoppings

Passado o confinamento, que obrigou ao encerramento da maior parte do comércio, os shoppings debatem-se agora com novos desafios para atrair clientes. É o caso da Sonae Sierra, uma das principais gestoras de centros comerciais do país, que vê no esvaziamento das cidades um dos principais obstáculos à retoma."Os nossos centros comerciais na Europa estão a ter um desempenho forte e encorajador, em linha com o que assistimos no final do verã...