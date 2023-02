“Temos de repercutir parte do custo nos nossos produtos”, diz líder da APCOR

Com uma redução de 25% na campanha de extração de cortiça e um aumento de 25% a 30% nos custos de produção, a indústria teve de passar a repercutir parte do acréscimo nos preços, explica o secretário-geral da associação do setor.

