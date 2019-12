A empresa planeia criar entre 2.000 e 3.000 postos de trabalho no continente durante os próximos três anos, segundo revelou Shiwei.







A Tencent chegou a ser uma das cinco empresas mais valiosas do mundo em Janeiro, mas desde então o deslize não tem tido freio. No segundo trimestre, registou uma quebra nos lucros pela primeira vez em pelo menos dez anos A trajetória descendente teve início este ano à medida que as más notícias foram surgindo pelo caminho, como uma quebra nos lucros e obstáculos regulatórios na China. Na Europa, o país de eleição para novo investimento por parte da empresa chinesa é a Alemanha, disse Li Shiwei, ao jornal alemão.A empresa planeia criar entre 2.000 e 3.000 postos de trabalho no continente durante os próximos três anos, segundo revelou Shiwei.

A chinesa Tencent vai alargar a sua atividade no continente europeu e planeia investir mais de 10 mil milhões de dólares a partir do próximo ano para esse efeito, disse o presidente do negócio na Europa, Li Shiwei, numa entrevista ao jornal alemão Handelsblatt.O portal chinês de serviços de internet tem investido largas quantias de dinheiro na Europa nos últimos anos, com o objetivo de expandir o seu relativamente recente serviço de "cloud" para lá do seu país.