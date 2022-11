Tentativas de fraudes a clientes da EDP Comercial aumentam mais de 230% em outubro

Leia Também Fisco diz não haver evidência de eliminação ou adulteração dos IBAN

A EDP Comercial alertou esta terça-feira que as tentativas de fraude a clientes, em que o nome da empresa é usado para cobrar dívidas inexistentes, aumentaram mais de 230% em outubro, face à média dos meses anteriores."No último mês, o número de casos de fraudes (ou tentativas) a clientes da EDPC disparou mais de 230%, face à média dos meses anteriores", disse à Lusa fonte oficial da empresa, a quem foram reportados cerca de 200 casos em outubro, face a 120 registados no total do primeiro semestre.Já no Portal da Queixa foram identificadas mais de 1.000 reclamações relativamente a tentativas de fraude onde "é utilizado indevidamente o nome da EDP Comercial para tentar que os clientes da empresa paguem alegadas dívidas que, na verdade, não têm", explicou a mesma fonte."Estas tentativas de fraude têm-se sofisticado, quer pela adulteração de faturas em papel, quer pelo ajuste do texto das mensagens de telemóvel (SMS). Mais recentemente, detetámos também que conseguiram mascarar o nome de quem envia aquele SMS para, alegadamente, parecer da EDP", apontou a empresa.Relativamente às faturas em papel, têm sido detetados, segundo a elétrica, "casos em que há envelopes desviados e abertos, adicionando-se uma última página na fatura, com uma alegada dívida e uma referência multibanco para pagamento".Para evitar ser vítima de fraude, a empresa aconselha os clientes a que verifiquem a veracidade da informação recebida, confirmando se a entidade enviada nos dados para pagamento é utilizada pela empresa.Já no que diz respeito aos SMS, foram detetados "vários números diferentes a praticar esta ilegalidade", sendo possível que, em alguns aparelhos, os números surjam com o nome "EDPC"."Para tentar minimizar o número de clientes que é envolvido neste esquema, a EDP Comercial está a enviar mensagens de segurança a alguns grupos de clientes que podem estar mais vulneráveis", vincou a empresa, lembrando ainda que "não assina os SMS como EDP ou EDP Comercial", mas sim como "EDPC".A empresa disse que não tem informação sobre o número total de casos de tentativa de fraude, uma que vez que só consegue ter conhecimento dos que são reportados pelos clientes, podendo até dar-se o caso de haver clientes que pagam sem se aperceberem de que é burla.A empresa alertou também que as entidades de pagamento que utiliza são 20174 ou 23013, para clientes residenciais, e 12223 e 21196, para clientes empresariais.Adicionalmente, a empresa assinalou ainda que "não utiliza dados pessoais dos clientes nos contactos com os mesmos", nem "pede dados bancários aos clientes nos contactos com os mesmos".