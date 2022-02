Tesla recebe intimação do regulador americano sobre acordo feito com a SEC em 2018

A Tesla recebeu no dia 16 de novembro uma intimação do regulador de mercados dos EUA, a SEC, indica a empresa em informação ao mercado, esta segunda-feira. Em causa está um "pedido de mais informação sobre os processos de ‘governance’ em torno de um acordo com a SEC", indica a empresa de Elon Musk.

Este acordo remonta a 2018, quando Elon Musk chegou a um acordo com a SEC sobre um tweet que fez, onde indicava que pretendia retirar a companhia da bolsa. Nessa altura, acordou com o regulador que as publicações que faz no Twitter teriam de ser previamente aprovada pelos advogados da companhia, sempre que tivessem informação relevante sobre a empresa.

Além disso, Musk acordou também abandonar o cargo de ‘chairman’ e ainda que a Tesla nomeasse dois diretores independentes para a estrutura da empresa.

Esta segunda-feira, a empresa refere que como é "uma prática normal" tem estado a cooperar com as autoridades governamentais. No entanto, refere que "não pode prever o resultado ou impacto de qualquer uma das questões em causa".

Na mesma informação, a Tesla indica que, até ao final de 2021, tinha na sua posse bitcoins no valor de 1,99 mil milhões de dólares.