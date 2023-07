A Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) anunciou esta sexta-feira que o número de estações de base 5G registou um acréscimo de 12% no segundo trimestre e que "todos os concelhos já têm estações" instaladas.Em comunicado, o regulador refere que "o número de estações de base 5G instaladas teve um acréscimo de 12%, correspondendo a 839 novas estações, num total de 7.831 estações", e que "todos os concelhos já têm estações de base 5G instaladas".A Anacom adianta ainda que "o número de freguesias em que existem estações 5G cresceu em 7% (abrangendo 59% das freguesias), das quais freguesias de Baixa Densidade com estações 5G (mais 13%), correspondendo a 428 novas estações" e "freguesias nas Regiões Autónomas com estações 5G (mais 5%), com mais sete novas estações".A NOS "mantém-se como o operador que até à presente data instalou mais estações de base, sendo seguida pela Vodafone e pela Meo", prossegue.No que respeita à variação do número de estações instaladas face ao trimestre anterior, "a NOS cresceu 10% (+348 estações), a Vodafone 13% (+318 estações) e a Meo 15% (+ 173 estações)."A NOS é o operador que, tomando como referência o final do segundo trimestre, tem instalado um maior número de estações de base 5G, num total de 3.725 estações (48%), seguindo-se a Vodafone, com 2.769 estações (35%), e a Meo [Altice Portugal], com 1.337 estações (17%)", adianta a Anacom.Segundo informação reportada à Anacom, no segundo trimestre, "o número de estações de base instaladas no território nacional com tecnologia 5G ascendia a 7.831 estações, distribuídas por 308 concelhos (100% dos concelhos no país) e por 1.833 freguesias (59% das freguesias no país)".Relativamente a dispersão territorial das estações de base 5G, por municípios, "a Meo é o operador que apresenta estações de base 5G num maior número de concelhos, 304, seguindo-se a NOS, com a presença em 276 concelhos, e a Vodafone, em 268 concelhos".A Autoridade Nacional de Comunicações acrescenta que, dos 308 concelhos que constituem o país e onde existem estações associadas à tecnologia 5G, "263 concelhos dispõem de estações de base instaladas por três operadores (Meo, NOS e Vodafone)".Face ao trimestre passado, "são mais 36 concelhos que contam com a presença de todos os operadores com estações 5G instaladas".Com esse aumento, "o número de concelhos que dispõem de estações de base instaladas por dois operadores desce para 14, menos 28 em relação ao trimestre anterior, e reduz-se para 31 o número de concelhos que apenas dispõem de estações de base instaladas por um único operador, menos cinco se comparado com o primeiro trimestre de 2023", aponta.Além disso, "observa-se, assim, um aumento da representatividade dos três operadores ao nível dos concelhos".Quanto à distribuição das 7.831 estações de base 5G instaladas em território nacional, "por freguesias, verifica-se que as mesmas se encontram presentes em 1.833 freguesias, o que representa 59% das freguesias no país".A área total das freguesias onde "não existem estações 5G representa 33% do território nacional e, de acordo com o Censos 2021, corresponde a cerca de 10% da população nacional", segundo a Anacom.